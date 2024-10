Il Governo Meloni compie due anni, è settimo per durata: superato Prodi bis (Di lunedì 21 ottobre 2024) Roma, 21 ott. (askanews) – “In un orizzonte di legislatura, il Governo continuerà a lavorare per consolidare i risultati raggiunti e per rispettare integralmente il patto programmatico sottoscritto con i cittadini”. E’ l’impegno di Palazzo Chigi alla vigilia del secondo anniversario, domani, del giuramento del Governo Meloni. “Il 22 ottobre 2022 – sottolinea palazzo Chigi riassumendo sul sito della Presidenza del Consiglio in un dossier l’attività di questi 24 mesi- il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, i Vicepresidenti Antonio Tajani e Matteo Salvini e i Ministri del Governo hanno prestato giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Roma, 21 ott. (askanews) – “In un orizzonte di legislatura, ilcontinuerà a lavorare per consolidare i risultati raggiunti e per rispettare integralmente il patto programmatico sottoscritto con i cittadini”. E’ l’impegno di Palazzo Chigi alla vigilia del secondoversario, domani, del giuramento del. “Il 22 ottobre 2022 – sottolinea palazzo Chigi riassumendo sul sito della Presidenza del Consiglio in un dossier l’attività di questi 24 mesi- il Presidente del Consiglio Giorgia, i Vicepresidenti Antonio Tajani e Matteo Salvini e i Ministri delhanno prestato giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

Governo e toghe - scontro infinito : chi è il magistrato Marco Patarnello e cosa ha scritto su Giorgia Meloni - com. "Sarebbe assurdo – ha spiegato il presidente Giuseppe Santalucia – pensare che l'ordine giudiziario, un'istituzione del Paese, sia contro un'istituzione del Paese quale è il potere politico. In ogni caso oggi è un attacco molto più pericoloso e insidioso per molte ragioni. Tra governo e toghe è in atto uno scontro durissimo che dura da giorni: oggi è scoppiato il caso del magistrato Marco

Governo : Meloni riceve a Villa Pamphilij l'Emiro del Qatar - Roma, 21 ott. (Adnkronos) - La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sta incontrando a Roma, a Villa Doria Pamphilj, l'Emiro del Qatar, Sheik Tamim bin Hamad al-Thani.

417 anni di carcere. La sbornia giustizialista del governo Meloni - Quattrocentodiciassette anni di carcere. A tanto ammonta il numero di anni di pena in più inseriti nel nostro ordinamento da quando si è insediato il governo Meloni, che domani compie due a...