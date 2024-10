Harry Potter | la serie esplorerà i libri più approfonditamente dei film

Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024): la“più” deiMentre la prossimaTV diè principalmente avvolta in un mantello di invisibilità per gli esterni ma il progetto continua a venir essere sviluppato in privato, il capo della TV della Warner Bros. ha offerto qualche informazione. Parlando al Mipcom di Cannes, Channing Dungey, che è presidente e CEO del Warner Bros. TV Group, ha detto che “lo staff di sceneggiatori era al lavoro e stanno facendo ciò che devono fare, e sono stati aperti i casting nel Regno Unito e in Irlanda, quindi il processo sta procedendo”. Dungey ha aggiunto che lavorare con l’universo diè stato un “sogno incredibile, onestamente, e come una grande fan dei, l’opportunità di esplorarli un po’ più a fondo di quanto si possa fare in undi sole due ore è il motivo per cui siamo in questo viaggio”.