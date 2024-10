Iltempo.it - Gemellaggio tra Grande Hermano e Grande Fratello. L'incredibile colpo di scena

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Questa sera aldi Alfonso Signorini ci sarà uno scambio di concorrenti. E, così, tra ile ilvedremo una bella sinergia. Ma andiamo per gradi: il conduttore dello show spagnolo ha detto che Maica Benedicto arriverà in Italia. Sarà lei la nuova concorrente del. “Devi lasciare immediatamente la casa. Mi dispiace ma devi uscire adesso. C'è un motivo concreto per abbandonare la casa questa sera”, dicono dal reality spagnolo. E Maica Benedicto piange in diretta: "Perché, cosa ho fatto? Adesso devo uscire? Allora prima di andarmene voglio ringraziare le persone che mi hanno sostenuto per restare qui fino ad ora. Quello del, ilspagnolo, è uno scherzo senza troppi giri di parole. La produzione fa credere che Maica sia stata squalificata per motivi gravi.