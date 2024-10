Formazioni confermate con il ritorno di James per i Blues

Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com

(Di lunedì 21 ottobre 2024) 2024-10-20 16:38:42 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Il Liverpool può mantenere il primo posto in Premier League vincendo sul Chelsea questo pomeriggio. Arne Slot si è inserito perfettamente dopo la partenza di Jurgen Klopp e i Merseysiders hanno vinto sei delle prime sette partite di campionato. L’olandese ha impressionato, così come il suo omologo Enzo Maresca. Maresca ha ereditato un pasticcio allo Stamford Bridge in estate con l’incertezza sulla proprietà e un’altra finestra di mercato caotica. Ma ha plasmato un gruppo coeso che è al sesto posto in campionato e ha perso solo una delle ultime 10 partite in tutte le competizioni. Un viaggio ad Anfield sarà un utile indicatore dei loro progressi.