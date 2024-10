Eliminiamo gli arbitri, non servono a niente. Tanto decide tutto il Var (Libero) (Di lunedì 21 ottobre 2024) Eliminiamo gli arbitri, non servono a niente. Tanto decide tutto il Var (Libero). Su Libero Claudio Savelli scrive un’analisi del tutto condivisibile sull’inutilità della figura dell’arbitro in campo. Analisi di cui riportiamo qualche stralcio. Scrive Libero: Si suppone che un arbitro arbitri. Cioè prenda decisioni interpretando ciò che vede in campo in base al regolamento del gioco del calcio. Vi sembra che questa cosa accada? Vi sembra che gli arbitri italiani svolgano il mestiere per cui sono convocati e, in serie A, ottimamente pagati? Allo stato attuale delle cose, se li togliessimo non cambierebbe praticamente nulla. L’uomo davanti al Var potrebbe azionare un comando che impone l’interruzione dell’azione, verificherebbe un episodio e poi comunicherebbe la decisione a tutto lo stadio. Ilnapolista.it - Eliminiamo gli arbitri, non servono a niente. Tanto decide tutto il Var (Libero) Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)gli, nonil Var (). SuClaudio Savelli scrive un’analisi delcondivisibile sull’inutilità della figura dell’arbitro in campo. Analisi di cui riportiamo qualche stralcio. Scrive: Si suppone che un arbitro. Cioè prenda decisioni interpretando ciò che vede in campo in base al regolamento del gioco del calcio. Vi sembra che questa cosa accada? Vi sembra che gliitaliani svolgano il mestiere per cui sono convocati e, in serie A, ottimamente pagati? Allo stato attuale delle cose, se li togliessimo non cambierebbe praticamente nulla. L’uomo davanti al Var potrebbe azionare un comando che impone l’interruzione dell’azione, verificherebbe un episodio e poi comunicherebbe la decisione alo stadio.

