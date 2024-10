Corrieretoscano.it - Donna scomparsa a Pontedera, ricerche in corso

(Di lunedì 21 ottobre 2024)in, sono inledi Flavia Mello Agonigi,venerdì 11 ottobre. Flavia Mello Agonigi, 54, occhi neri, capelli neri, di origine brasiliana era uscita da casa a, provincia di Pisa, in auto per andare con le amiche in discoteca, come illustra il marito Emiliano Agonigi nell’appello via social. “Flavia Mello Agonigi,di 54 anni, di origine brasiliana con una corporatura robusta.Insieme a lei èanche la macchina con cui si è allontana dall’abitazione venerdì sera per uscire con le amiche e andare al Don Carlos in provincia di Pistoia, il modello è una Opel Mokka elegance, color argento con tettuccio e cerchi neri, la targa è GK436CY.