Dalla siccità all’alluvione: Annalisa Tardino (Lega): "Servono prevenzione e visione a lungo termine" (Di lunedì 21 ottobre 2024) La Sicilia, terra di contrasti estremi, è stata testimone di un passaggio drammatico: Dalla siccità devastante alle alluvioni che hanno colpito varie zone dell’isola in poche ore. “Dopo mesi di aridità, le piogge torrenziali hanno causato danni ingenti. Case e negozi sono stati allagati, strade Agrigentonotizie.it - Dalla siccità all’alluvione: Annalisa Tardino (Lega): "Servono prevenzione e visione a lungo termine" Leggi tutta la notizia su Agrigentonotizie.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) La Sicilia, terra di contrasti estremi, è stata testimone di un passaggio drammatico:devastante alle alluvioni che hanno colpito varie zone dell’isola in poche ore. “Dopo mesi di aridità, le piogge torrenziali hanno causato danni ingenti. Case e negozi sono stati allagati, strade

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Musumeci sull’emergenza siccità : “Le Regioni hanno impegnato solo il 30% dei fondi” - “Con il tema siccità avremo a che fare almeno per anni, servono le infrastrutture”. E dopo la soluzione temporanea “bisogna ricostruire l’immobile. Il ministero come si sta muovendo? “Per quel che riguarda le risorse per la messa in sicurezza del territorio (gli 800 milioni dei quali le stavo parlando) la Sicilia ha avuto 63 milioni e 700 mila euro. (Secoloditalia.it)