CorrSport: Conte batte l’Empoli con una mossa (Di lunedì 21 ottobre 2024) La mossa decisiva di Conte regala la vittoria al Napoli Antonio Conte ha portato il suo Napoli alla sesta vittoria in campionato, espugnando un campo ostico come quello di Empoli. La partita, terminata 1-0, sembrava bloccata, con il Napoli che faticava a scardinare la difesa dell’Empoli, ben organizzato e determinato a mantenere l’imbattibilità casalinga. Ma una mossa decisa di Conte ha cambiato tutto. Il Corriere dello Sport ha evidenziato il momento chiave: l’ingresso al 14? del secondo tempo di Mathias Olivera e Giovanni Simeone al posto di Spinazzola e Lukaku. Un cambio che ha subito cambiato il volto della partita. Simeone ha mostrato tutta la sua grinta, mettendo pressione alla difesa avversaria. È stato Politano, però, a conquistare il rigore al 15?, trasformato poi da Kvaratskhelia con freddezza al 17?. Napolipiu.com - CorrSport: Conte batte l’Empoli con una mossa Leggi tutta la notizia su Napolipiu.com (Di lunedì 21 ottobre 2024) Ladecisiva diregala la vittoria al Napoli Antonioha portato il suo Napoli alla sesta vittoria in campionato, espugnando un campo ostico come quello di Empoli. La partita, terminata 1-0, sembrava bloccata, con il Napoli che faticava a scardinare la difesa del, ben organizzato e determinato a mantenere l’imbattibilità casalinga. Ma unadecisa diha cambiato tutto. Il Corriere dello Sport ha evidenziato il momento chiave: l’ingresso al 14? del secondo tempo di Mathias Olivera e Giovanni Simeone al posto di Spinazzola e Lukaku. Un cambio che ha subito cambiato il volto della partita. Simeone ha mostrato tutta la sua grinta, mettendo pressione alla difesa avversaria. È stato Politano, però, a conquistare il rigore al 15?, trasformato poi da Kvaratskhelia con freddezza al 17?.

