Coppa dei Club, emozioni e colpi di scena nella seconda giornata: risultati e classifiche (Di lunedì 21 ottobre 2024) La seconda giornata della Coppa dei Club di padel ha regalato a Terni emozioni e colpi di scena, confermando l’entusiasmo che circonda questo sport in continua crescita. I campi sono stati teatro di sfide avvincenti, con squadre che si sono date battaglia per assicurarsi un posto nei turni Ternitoday.it - Coppa dei Club, emozioni e colpi di scena nella seconda giornata: risultati e classifiche Leggi tutta la notizia su Ternitoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Ladelladeidi padel ha regalato a Ternidi, confermando l’entusiasmo che circonda questo sport in continua crescita. I campi sono stati teatro di sfide avvincenti, con squadre che si sono date battaglia per assicurarsi un posto nei turni

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Arti marziali - oro per il Fight Club alla Coppa Italia Master - E' stato un lungo e intenso weekend di appuntamenti per gli atleti del team ravennate Fight Club. Per il settore Karate, i giovanissimi - da classe 2014 a 2011 - sono stati impegnati al Gran Premio Giovanissimi Fijlkam - Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali presso Roseto degli... (Ravennatoday.it)

Coppa Italia Eccellenza - l'Athletic Club Palermo stacca il pass per i quarti di finale - Forte del 2-1 dell’andata, la formazione nerorosa ha battuto 3-1 il San Giorgio Piana nella gara di ritorno al “Favazza” di Terrasini. . . Una prestazione convincente per i ragazzi di Filippo Raciti, bravi a. L’Athletic Club Palermo stacca il pass per i quarti di finale della Coppa Italia Eccellenza. (Palermotoday.it)

Coppa dei Club - via alla decima edizione del torneo : le ternane del padel partono col piede giusto - È ripartito in questo weekend (5 e 6 ottobre 2024) il campionato di padel amatoriale a squadre più grande d’Italia. E come sempre, la partenza spetta all’Umbria. Inizia per prima l’avventura delle squadre in Umbria nella decima Coppa dei Club, organizzata da Msp Italia, ente di promozione... (Ternitoday.it)