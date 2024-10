Oasport.it - Cobolli agli ottavi a Vienna: chi affronterà e proiezioni nella classifica ATP

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Flaviocomincia con il piede giusto la campagna europea indoor di fine stagione e batte in due set lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, approdandodi finale dell’ATP 500 di2024. Il numero 3 d’Italia prosegue dunque il suo percorso di crescita e prova a rafforzare la sua candidatura per la convocazione alle Final Eight di Coppa Davis a Malaga. Il 22enne romano non conosce ancora il nome del suo prossimo avversario, che verrà fuori dal match in programma domani tra il tedesco Jan-Lennard Struff e l’australiano n.2 del seeding Alex De Minaur.avrà dunque almeno un giorno di riposo prima di scendere nuovamente in campo per un ottavo di finale sicuramente complicato ma non impossibile.