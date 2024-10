Ci fu un tempo in cui la scelta di avventurarsi nell'ambiente alpino, tra ghiaccio e pareti di roccia, era, per una signora, davvero trasgressiva (Di lunedì 21 ottobre 2024) Non solo un passatempo, né uno sport, neppure solo una sfida con se stesse. L’alpinismo, per le prime donne che iniziarono appassionatamente a praticarlo, ha rappresentato una dichiarazione di indipendenza, un modo di essere e di stare al mondo, una chiave per mettere in discussione il sistema costruito dagli uomini, in vetta come a valle. Questo racconta, con passione e gusto dell’aneddoto, l’alpinista e giornalista Linda Cottino nel suo Una montagna tutta per sé (Bottega Errante Edizioni). Titolo che prende spunto da una curiosa coincidenza, tutta da scalare. Il celebre saggio di Virginia Woolf, Una stanza tutta per sé, uscì lo stesso anno, il 1929, in cui la prima cordata di sole donne alpiniste si aggiudicò una delle ascensioni più ambite e difficili di quegli anni, l’Aiguille du Grépon per la fessura Mummery. Un exploit, guidato da Miriam O’Brien e Alice Damesme, che fece epoca. Iodonna.it - Ci fu un tempo in cui la scelta di avventurarsi nell'ambiente alpino, tra ghiaccio e pareti di roccia, era, per una signora, davvero trasgressiva Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Non solo un passa, né uno sport, neppure solo una sfida con se stesse. L’alpinismo, per le prime donne che iniziarono appassionatamente a praticarlo, ha rappresentato una dichiarazione di indipendenza, un modo di essere e di stare al mondo, una chiave per mettere in discussione il sistema costruito dagli uomini, in vetta come a valle. Questo racconta, con passione e gusto dell’aneddoto, l’alpinista e giornalista Linda Cottino nel suo Una montagna tutta per sé (Bottega Errante Edizioni). Titolo che prende spunto da una curiosa coincidenza, tutta da scalare. Il celebre saggio di Virginia Woolf, Una stanza tutta per sé, uscì lo stesso anno, il 1929, in cui la prima cordata di sole donne alpiniste si aggiudicò una delle ascensioni più ambite e difficili di quegli anni, l’Aiguille du Grépon per la fessura Mummery. Un exploit, guidato da Miriam O’Brien e Alice Damesme, che fece epoca.

