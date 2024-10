Chiusura definitiva di Moody: oggi presidio dei lavoratori (Di lunedì 21 ottobre 2024) È previsto oggi pomeriggio alle 15, il presidio dei lavoratori di Moody, il locale di piazza Piccapietra che dopo l'incendio di settembre chiuderà su decisione dei proprietari. Ad annunciarlo nei giorni scorsi, il segretario Filcams Genova Maurizio Fiore, che attacca l'azienda di "lasciare a casa Genovatoday.it - Chiusura definitiva di Moody: oggi presidio dei lavoratori Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) È previstopomeriggio alle 15, ildeidi, il locale di piazza Piccapietra che dopo l'incendio di settembre chiuderà su decisione dei proprietari. Ad annunciarlo nei giorni scorsi, il segretario Filcams Genova Maurizio Fiore, che attacca l'azienda di "lasciare a casa

