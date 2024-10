Chieti in lutto per la prematura scomparsa di don Stefano Buccione a 47 anni (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La comunità di San Giovanni Teatino è stata colpita da un profondissimo dolore per la prematura scomparsa di don Stefano Buccione, parroco di Santa Maria de Cryptis. La triste notizia, comunicata dal sindaco Giorgio Di Clemente, ha lasciato un vuoto incolmabile tra i fedeli e tutta la cittadinanza. Don Stefano, figura di spicco e di riferimento spirituale, è deceduto inaspettatamente all’età di 47 anni. La sua morte, avvenuta tra le mura della sua abitazione, ha generato un’ondata di tristezza e incredulità tra coloro che lo conoscevano e ne apprezzavano l’impegno e la dedizione. Un sacerdote dedicato alla comunità Don Stefano Buccione, ordinato sacerdote nel 2012, ha dedicato la sua vita alla pastorale e alla guida spirituale dei suoi parrocchiani. Gaeta.it - Chieti in lutto per la prematura scomparsa di don Stefano Buccione a 47 anni Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La comunità di San GiovTeatino è stata colpita da un profondissimo dolore per ladi don, parroco di Santa Maria de Cryptis. La triste notizia, comunicata dal sindaco Giorgio Di Clemente, ha lasciato un vuoto incolmabile tra i fedeli e tutta la cittadinanza. Don, figura di spicco e di riferimento spirituale, è deceduto inaspettatamente all’età di 47. La sua morte, avvenuta tra le mura della sua abitazione, ha generato un’ondata di tristezza e incredulità tra coloro che lo conoscevano e ne apprezzavano l’impegno e la dedizione. Un sacerdote dedicato alla comunità Don, ordinato sacerdote nel 2012, ha dedicato la sua vita alla pastorale e alla guida spirituale dei suoi parrocchiani.

