C'è la licenza commerciale: finalmente apre Keven Style di Cantù (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il Keven Style di Cantù ha finalmente ottenuto la licenza commerciale dal Comune, sbloccando una situazione che si protraeva da mesi. Il negozio di via Milano era pronto ad aprire già nel mese di luglio, ma problemi burocratici avevano impedito l'inaugurazione, nonostante gli investimenti fatti e Quicomo.it - C'è la licenza commerciale: finalmente apre Keven Style di Cantù Leggi tutta la notizia su Quicomo.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Ildihaottenuto ladal Comune, sbloccando una situazione che si protraeva da mesi. Il negozio di via Milano era pronto ad aprire già nel mese di luglio, ma problemi burocratici avevano impedito l'inaugurazione, nonostante gli investimenti fatti e

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

L’Inter fa il salto in Arabia Saudita : è il primo club del mondo ad ottenere la licenza commerciale - L'articolo L’Inter fa il salto in Arabia Saudita: è il primo club del mondo ad ottenere la licenza commerciale sembra essere il primo su ilNapolista. Ha ottenuto la “Misa”, la licenza commerciale dal Ministero degli investimenti saudita, cosa che gli consentirà di operare in Arabia Saudita, in particolare con gli enti governativi. (Ilnapolista.it)

Coreno / Teatro di rischio per la sicurezza pubblica - licenza sospesa per un esercizio commerciale - . Domenico Condello, ha recentemente emesso un provvedimento di sospensione della licenza di pubblico esercizio nei confronti di un soggetto titolare di un esercizio commerciale situato in Coreno Ausonio. Questore di Frosinone, dott. Il provvedimento in parola, adottato sulla base di una accurata proposta formulata dal Comando Stazione Carabinieri di Ausonia, […] L'articolo Coreno / Teatro di ... (Temporeale.info)