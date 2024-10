Capoluogo blindato nel fine settimana, i carabinieri setacciano lo Scalo e la stazione ferroviaria (Di lunedì 21 ottobre 2024) Nello scorso weekend i carabinieri di Frosinone hanno intensificato i controlli sulle strade per aumentare la sicurezza della circolazione e contrastare reati di natura predatorie ed il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti.Nel corso delle operazioni sono state identificate 65 Frosinonetoday.it - Capoluogo blindato nel fine settimana, i carabinieri setacciano lo Scalo e la stazione ferroviaria Leggi tutta la notizia su Frosinonetoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Nello scorso weekend idi Frosinone hanno intensificato i controlli sulle strade per aumentare la sicurezza della circolazione e contrastare reati di natura predatorie ed il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti.Nel corso delle operazioni sono state identificate 65

Carabinieri - Cesena accoglie il Luogotenente Provvedi nuovo comandante della Stazione Capoluogo - Nei giorni scorsi il Luogotenente Cristian Provvedi ha assunto il comando della Stazione Capoluogo di Cesena, la principale della quattro Stazioni dei Carabinieri con competenza sul capoluogo cesenate. Cristian Provvedi, 53enne fiorentino, sposato e padre di una figlia, laureato, è un... (Cesenatoday.it)

Carabinieri - visita del colonnello Lecca al sindaco Silvetti : lascia il capoluogo dorico dopo 3 anni - ANCONA - Visita di congedo, stamane, del Colonnello Carlo Lecca, Comandante provinciale dei Carabinieri di Ancona, che dopo tre anni lascia il capoluogo, destinato ad altro incarico. Nel corso del cordiale colloquio con il sindaco Daniele Silvetti, il Comandante – che nella sua carriera è... (Anconatoday.it)

Benevento : movida sicura - controlli dei Carabinieri nel capoluogo della provincia - all’Autorita’ Giudiziaria un 48enne beneventano, trovato in possesso di due flaconi di metadone per un peso complessivo di oltre 52 grammi; un diciottennne veniva invece segnalato alla Prefettura di Benevento, quale assuntore di sostanze stupefacenti, poichè trovato in possesso di uno spinello contenente sostanza stupefacente del tipo hashish. (Puntomagazine.it)