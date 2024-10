Candido Montini, l'ex vicesindaco ucciso a coltellate in casa: un minorenne interrogato dai carabinieri (Di lunedì 21 ottobre 2024) Sono a una possibile svolta le indagini sull'omicidio di Candido Montini, l'ex vicesindaco e consigliere comunale trovato morto in casa a Garzeno, piccolo paese con meno di 700 abitanti in provincia di Como, con evidenti ferite da arma da taglio. Il corpo dell'uomo, che gestiva un piccolo negozio Europa.today.it - Candido Montini, l'ex vicesindaco ucciso a coltellate in casa: un minorenne interrogato dai carabinieri Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Sono a una possibile svolta le indagini sull'omicidio di, l'exe consigliere comunale trovato morto ina Garzeno, piccolo paese con meno di 700 abitanti in provincia di Como, con evidenti ferite da arma da taglio. Il corpo dell'uomo, che gestiva un piccolo negozio

Omicidio Candido Montini - l’ex vicesindaco ucciso in casa sua : trovata la possibile arma del delitto - Candido Montini è l'uomo di 76 anni che è stato trovato morto in casa sua nel Comasco. Il suo assassino non è stato ancora rintracciato. È stata però trovata l'arma del delitto.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Garzeno - omicidio di Candido Montini : attesa per l’autopsia. Si indaga sulla vita e le relazioni dell’ex vicesindaco - Intanto nella piccola frazione dell’alto lago, dove l’uomo gestiva una piccola rivendita di alimentari, proseguono gli accertamenti tecnici dei carabinieri del Reparto Investigativo di Como, così come la raccolta di testimonianze relative non solo a eventuali dettagli notati nelle ore antecedenti la morte, ma più in generale sul suo contesto di vita e di relazioni. (Ilgiorno.it)

L’omicidio di Candido Montini . Ascoltati i figli dell’ex vicesindaco. Incassi del negozio sotto la lente - Oltre a questo, le conoscenze di paese, che vanno a completare il quadro di un contesto di vita molto circoscritto, in cui probabilmente tutti o quasi conoscevano le abitudini dell’uomo, fatte di un quotidiano che raramente si distaccava dalla casa e dal negozio, separati da quel centinaio di metri che percorreva ogni giorno. (Ilgiorno.it)