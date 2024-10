Calci contro una panchina, poi spaccano la vetrata di un locale in pieno centro a Bari (Di lunedì 21 ottobre 2024) Prima sferrano alcuni Calci contro una panchina, poi uno di loro si avvicina al dehors di un ristorante e lo colpisce con un altro Calcio, rompendo la vetrata. Vandali in azione, in piena notte, in corso Vittorio Emanuele a Bari. Il gesto dei due uomini è stato ripreso dalle telecamere di Baritoday.it - Calci contro una panchina, poi spaccano la vetrata di un locale in pieno centro a Bari Leggi tutta la notizia su Baritoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Prima sferrano alcuniuna, poi uno di loro si avvicina al dehors di un ristorante e lo colpisce con un altroo, rompendo la. Vandali in azione, in piena notte, in corso Vittorio Emanuele a. Il gesto dei due uomini è stato ripreso dalle telecamere di

106 calciatrici contro la Fifa e l’accordo con l’Arabia Saudita - 106 calciatrici professioniste di 24 Paesi hanno inviato una lettera al presidente della Fifa, Gianni Infantino, con la richiesta di rompere gli accordi con Aramco, la compagnia petrolifera saudita, poiché si tratta di un “regime autocratico che viola in maniera sistematica i diritti delle donne e criminalizza la comunità Lgtbiq+”. (Sportface.it)

Latina calcio : esonero per l’allenatore Pasquale Padalino dopo sconfitta interna contro il Team Altamura - Ultimo aggiornamento il 21 Ottobre 2024 da Armando Proietti Facebook WhatsApp Twitter . La società desidera ringraziare mister Padalino e il suo staff per il lavoro svolto e per l’impegno dimostrato in questo avvio di stagione, augurando ad entrambi le migliori fortune private e professionali. (Gaeta.it)

Kudus perde il controllo e stende tre calciatori del Tottenham : l’arbitro lo grazia - il VAR no - Finale di partita piuttosto concitato di Tottenham-West Ham con il ghanese Kudus che è andato in escandescenza e ha steso van de Ven e Sarr, e in quei momenti concitati è caduto giù pure Richarlison.Continua a leggere . (Fanpage.it)