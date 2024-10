Buongiorno super in Empoli-Napoli, due dati lo incoronano: nessuno come lui (Di lunedì 21 ottobre 2024) Alessandro Buongiorno è senza dubbio l’MVP di Empoli – Napoli. Solidità difensiva e non solo: ci sono altri due dati che lo incoronano come migliore della sfida. Antonio Conte si gode l’ennesima vittoria del suo Napoli: il tecnico leccese è stato particolarmente decisivo con le sue mosse nel corso della sfida contro l’Empoli, in cui la solidità difensiva è stato il fattore principale che ha portato gli azzurri (domenica in maglia bianca) alla conquista dei tre punti. Una prestazione non di altissimo profilo, ma quanto basta per arrivare al rigore decisivo siglato da Khvicha Kvaratskhelia. Ci sono pochi dubbi sul fatto che Alessandro Buongiorno sia stato il miglior giocatore, per prestazione, nella sfida contro l’Empoli. Il difensore ex Torino ha offerto una grande prova, dimostrando che il Napoli ha ritrovato un vero e proprio leader difensivo. Spazionapoli.it - Buongiorno super in Empoli-Napoli, due dati lo incoronano: nessuno come lui Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Alessandroè senza dubbio l’MVP di. Solidità difensiva e non solo: ci sono altri dueche lomigliore della sfida. Antonio Conte si gode l’ennesima vittoria del suo: il tecnico leccese è stato particolarmente decisivo con le sue mosse nel corso della sfida contro l’, in cui la solidità difensiva è stato il fattore principale che ha portato gli azzurri (domenica in maglia bianca) alla conquista dei tre punti. Una prestazione non di altissimo profilo, ma quanto basta per arrivare al rigore decisivo siglato da Khvicha Kvaratskhelia. Ci sono pochi dubbi sul fatto che Alessandrosia stato il miglior giocatore, per prestazione, nella sfida contro l’. Il difensore ex Torino ha offerto una grande prova, dimostrando che ilha ritrovato un vero e proprio leader difensivo.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ultime Notizie Serie A : Roma-Inter - le pagelle di Inzaghi e Juric; Buongiorno sempre più leader del Napoli; Torino - Vanoli ritrova due big - Le informazioni vengono […]. Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano il campionato di Serie A, così come gli eventi più significativi che si verificano nel panorama calcistico internazionale. (Calcionews24.com)

Pagelle Empoli-Napoli : segna Kvara - la differenza la fa Buongiorno; Pezzella spaventa Conte - Alla fine infatti i […]. Empoli-Napoli, le pagelle dei migliori in campo: per i toscani Pezzella chiude tutto a Politano e poi spaventa Caprile, Buongiorno sempre più leader Empoli-Napoli viene decisa da un calcio di rigore, molto contestato dai toscani, realizzato da Kvaratskhelia in una gara che la capolista ha faticato per lunghi tratti a sbloccare. (Calcionews24.com)

Napoli - Alessandro Buongiorno : Un Eroe Silenzioso - Questo tipo di prestazione non è solo frutto di talento naturale, ma anche di un’ottima preparazione e lavoro di squadra. Alessandro Buongiorno si è distinto in modo significativo durante la recente partita tra Empoli e Napoli, dove il Napoli ha ottenuto una vittoria fondamentale per 1-0. Con un sorriso sincero, ha dichiarato: “Ciao ragazzi, sono felicissimo per il premio ma ancora di più per la ... (Terzotemponapoli.com)