Buchmesse: Mazza chiude l’anno dell’Italia Ospite d’Onore (Di lunedì 21 ottobre 2024) (Adnkronos) – Si è conclusa oggi la 76esima edizione della Buchmesse di Francoforte. La pergamena-simbolo del Paese Ospite d’Onore è stata affidata alle Filippine nell’ambito della cerimonia di passaggio di consegne andata in scena all’interno del Padiglione Italia realizzato da Stefano Boeri interiors. A fare gli onori di casa è stato il Commissario straordinario Mauro L'articolo Buchmesse: Mazza chiude l’anno dell’Italia Ospite d’Onore proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di lunedì 21 ottobre 2024) (Adnkronos) – Si è conclusa oggi la 76esima edizione delladi Francoforte. La pergamena-simbolo del Paeseè stata affidata alle Filippine nell’ambito della cerimonia di passaggio di consegne andata in scena all’interno del Padiglione Italia realizzato da Stefano Boeri interiors. A fare gli onori di casa è stato il Commissario straordinario Mauro L'articoloproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La Buchmesse di Francoforte chiude con successo : Italia Ospite d’Onore passa il testimone alle Filippine - La fiera di quest’anno ha dimostrato come la cultura possa fungere da ponte tra nazioni, proprio nel momento in cui il mondo ha più bisogno di apertura e collaborazione. A fare da fulcro di questa edizione è stato il Padiglione Italia, progettato dall’architetto Stefano Boeri, che ha rappresentato un connubio tra tradizione e modernità. (Gaeta.it)

Buchmesse : Mazza chiude l’anno dell’Italia Ospite d’Onore - (Adnkronos) – Si è conclusa oggi la 76esima edizione della Buchmesse di Francoforte. . A fare gli onori di casa è stato il Commissario straordinario Mauro […] The post Buchmesse: Mazza chiude l’anno dell’Italia Ospite d’Onore appeared first on L'Identità. La pergamena-simbolo del Paese Ospite d’Onore è stata affidata alle Filippine nell’ambito della cerimonia di passaggio di consegne andata in ... (Lidentita.it)

Buchmesse : Mazza chiude l'anno dell'Italia Ospite d'Onore - La pergamena-simbolo del Paese Ospite d'Onore è stata affidata alle Filippine nell'ambito della cerimonia di passaggio di consegne andata in scena all'interno del Padiglione Italia realizzato da Stefano Boeri interiors. Ce l'abbiamo fatta perché abbiamo assistito a confronti all'insegna della cultura che unisce, tra autori, intellettuali, pastori religiosi, che la pensano diversamente. (Liberoquotidiano.it)