Atp Vienna 2024 | programma orari e ordine di gioco martedì 22 ottobre

Il programma di martedì 22 ottobre con gli orari e l'ordine di gioco del torneo Atp di Vienna 2024. Proseguono le gare di primo turno con il derby azzurro tra Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti; tra gli italiani in campo anche Luciano Darderi, opposto al padrone di casa Dominic Thiem, in uno degli ultimi balli della sua carriera. Di seguito l'ordine di gioco completo. CENTER COURT Ore 14.00 – Struff vs (2) de Minaur a seguire – (5) Tiafoe vs Norrie non prima delle 18.00 – (WC) Thiem vs Darderi a seguire – (WC) Nishikori vs (7) Draper #GLAUBANDICH Ore 12.00 – Kecmanovic vs Navone non prima delle 14.00 – Michelsen vs Giron a seguire – (Q) Halys vs Monfils a seguire – Sonego vs (6) Musetti

LIVE Berrettini-Fucsovics 2-2 - ATP Vienna 2024 in DIRETTA : iniziato il torneo del romano! - 15-0 Largo l’inside in ficcante di Matteo, sarebbe stato vincente. 15-0 Ace (1°)! 0-1 Attacco di rovescio e altra gran volèe del magiaro. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-DAVIDOVICH FOKINA 40-30 Servizio dritto e comoda chiusura. 1-2 Con il dritto inside in Fucsovics. (Oasport.it)

LIVE – Berrettini-Fucsovics 2-2 - primo turno Atp Vienna 2024 : RISULTATO in DIRETTA - COME SEGUIRE BERRETTINI-FUCSOVICS IN TV PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH OPPURE CLICCARE SU F5 BERRETTINI-FUCSOVICS 2-2 PRIMO SET – Ancora bene a zero Berrettini: 2-2 PRIMO SET – Ace e due servizi vincenti, 40-0 PRIMO SET – Turno di servizio a 30 per Fucsovics e 2-1 PRIMO SET – Tiene a 15 l’azzurro: 1-1 PRIMO SET – Ace e due prime vincenti, ... (Sportface.it)

LIVE Berrettini-Fucsovics 1-1 - ATP Vienna 2024 in DIRETTA : iniziato il torneo del romano! - Serve adesso affinare al meglio la condizione in vista del grande appuntamento spagnolo, senza dimenticare l’obiettivo “PRIMI 32” in vista degli Australian Open. 30-0 Ace sporco di Berrettini. 30-0 Fuori la difesa di rovescio di Berrettini. Si parte dopo Cobolli-Davidovich (alle 14:00)!! . 40-0 Prima vincente. (Oasport.it)