Arrestato in autonomia: evasione da arresti domiciliari e danneggiamento del braccialetto elettronico (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un episodio di evasione dagli arresti domiciliari è avvenuto nel fine settimana ad Avezzano, dove un cittadino straniero è stato Arrestato dalla Polizia di Stato di L’Aquila. Questo fatto ha messo in luce non solo il tentativo dell’individuo di contravvenire alle disposizioni di sicurezza, ma anche il danneggiamento del dispositivo di monitoraggio che lo teneva sotto controllo. La rapida reazione delle forze dell’ordine ha permesso di risolvere prontamente la faccenda. La fuga dall’alloggio: l’intervento della Polizia Il cittadino straniero, attualmente ospite di una struttura situata nella parte sud di Avezzano, si è reso protagonista di un comportamento disonesto allontanandosi dal suo luogo di detenzione domiciliare. Gaeta.it - Arrestato in autonomia: evasione da arresti domiciliari e danneggiamento del braccialetto elettronico Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un episodio didagliè avvenuto nel fine settimana ad Avezzano, dove un cittadino straniero è statodalla Polizia di Stato di L’Aquila. Questo fatto ha messo in luce non solo il tentativo dell’individuo di contravvenire alle disposizioni di sicurezza, ma anche ildel dispositivo di monitoraggio che lo teneva sotto controllo. La rapida reazione delle forze dell’ordine ha permesso di risolvere prontamente la faccenda. La fuga dall’alloggio: l’intervento della Polizia Il cittadino straniero, attualmente ospite di una struttura situata nella parte sud di Avezzano, si è reso protagonista di un comportamento disonesto allontanandosi dal suo luogo di detenzione domiciliare.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Scappa mentre viene accompagnato in auto al Sert : 24enne arrestato per evasione - Scappa mentre viene accompagnato, in auto, dalla comunità di Raffadali, dove era stato collocato agli arresti domiciliari, al Sert di via Imera ad Agrigento. Dopo ore frenetiche di ricerche, soltanto in serata il ventiquattrenne agrigentino è stato ritrovato e arrestato dai poliziotti della... (Agrigentonotizie.it)

Rubò i mitra ai carabinieri - arrestato per evasione - Pur non vedendolo in volto, il militare ha da subito riconosciuto l’incedere di quel passante sospetto. Nella serata di venerdì, i militari lo hanno nuovamente fermato per evasione, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Sopraggiunti in supporto i colleghi, il 65enne è stato portato in caserma. Quindi ha invertito la marcia ed è tornato verso l’uomo. (Ilrestodelcarlino.it)

Passeggiava in autostrada ma era ai domiciliari - arrestato per evasione un uomo a San Cesareo - Era ai domiciliari ma stava passeggiando tranquillamente in autostrada. Nei giorni scorsi, polizia stradale di Roma Sud hanno effettuato un intervento sulla diramazione 19 dell’autostrada A1, all’altezza di San Cesareo, dove hanno notato un uomo camminare sulla corsia di emergenza. Dopo averlo... (Romatoday.it)