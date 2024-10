Adani: «Thuram devastante. Solo l’Inter può perdere lo Scudetto!» (Di lunedì 21 ottobre 2024) l’Inter ha vinto contro la Roma per 1-0 e lo ha fatto nelle grandissime difficoltà riscontrate allo Stadio Olimpico. Lele Adani ha detto la sua sul canale Youtube Viva el Futbol. ATTACCANTE – Lele Adani, analizzando Roma-Inter, parla dei due attaccanti: «Senza Calhanoglu Zielinski tornerà nelle rotazioni, ma tra le mezzali. Thuram è diventato un titolare per merito nel corso del tempo, l’Inter aveva speso 10 milioni per Arnautovic da classe 1991. L’atteggiamento di Thuram è quello del compagno ideale, perché lavora con il sorriso, si sacrifica e fa la partita fisica. Quelli intorno a lui e dei reparti arretrati lo cercano, è tecnico, ha corsa, ha fisico, è una punta moderna. Dal suo arrivo, quindi da 16 mesi, è stato l’acquisto che ha più stupito in tutta la Serie A. Il suo impatto è sicuramente devastante. La centralità dell’attacco però è Lautaro Martinez». Inter-news.it - Adani: «Thuram devastante. Solo l’Inter può perdere lo Scudetto!» Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)ha vinto contro la Roma per 1-0 e lo ha fatto nelle grandissime difficoltà riscontrate allo Stadio Olimpico. Leleha detto la sua sul canale Youtube Viva el Futbol. ATTACCANTE – Lele, analizzando Roma-Inter, parla dei due attaccanti: «Senza Calhanoglu Zielinski tornerà nelle rotazioni, ma tra le mezzali.è diventato un titolare per merito nel corso del tempo,aveva speso 10 milioni per Arnautovic da classe 1991. L’atteggiamento diè quello del compagno ideale, perché lavora con il sorriso, si sacrifica e fa la partita fisica. Quelli intorno a lui e dei reparti arretrati lo cercano, è tecnico, ha corsa, ha fisico, è una punta moderna. Dal suo arrivo, quindi da 16 mesi, è stato l’acquisto che ha più stupito in tutta la Serie A. Il suo impatto è sicuramente. La centralità dell’attacco però è Lautaro Martinez».

