Accessibilità alla città con il G7, l'assessore Zamparelli rassicura Confesesercenti e invita alla collaborazione (Di lunedì 21 ottobre 2024) “Le indicazioni della polizia locale di Pescara su come spostarsi a Pescara nei giorni del G7 sono chiare. Le indicazioni riguardano alcuni percorsi suggeriti, per evitare le cosiddette zone rosse, che in quattro casi su cinque scattano solo nelle ore pomeridiane”. Nessuno insomma ha mai detto Ilpescara.it - Accessibilità alla città con il G7, l'assessore Zamparelli rassicura Confesesercenti e invita alla collaborazione Leggi tutta la notizia su Ilpescara.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) “Le indicazioni della polizia locale di Pescara su come spostarsi a Pescara nei giorni del G7 sono chiare. Le indicazioni riguardano alcuni percorsi suggeriti, per evitare le cosiddette zone rosse, che in quattro casi su cinque scattano solo nelle ore pomeridiane”. Nessuno insomma ha mai detto

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Zamparelli: “Nessuno ha detto di non venire a Pescara” - “Le indicazioni della polizia locale di Pescara su come spostarsi a Pescara nei giorni del G7 sono chiare. Le indicazioni riguardano alcuni percorsi suggeriti, per evitare le cosiddette zone rosse, ch ... (abruzzoindependent.it)

G7 PESCARA, E’ SCONTRO TRA COMUNE E CONFESERCENTI: “MAI DETTO ALLE PERSONE DI NON VENIRE IN CITTA'” - PESCARA – “Le indicazioni della polizia locale di Pescara su come spostarsi a Pescara nei giorni del G7 sono chiare. Le indicazioni riguardano alcuni percorsi suggeriti, per evitare le cosiddette zone ... (abruzzoweb.it)

METEO italia: nevicate eccezionali per un Natale da sogno - Ancona, Pescara e Bari potrebbero essere interessate da questi fenomeni ... delle nevicate potrebbero ancora variare nelle prossime settimane. Tuttavia, le prime indicazioni parlano chiaro: quest’anno ... (meteogiornale.it)