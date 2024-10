A Rozzano il funerale di Manuel Mastrapasqua, il ricordo degli amici: “Uno sguardo che non dimentichi” (Di lunedì 21 ottobre 2024) Applausi e palloncini bianchi e azzurri hanno dato l’ultimo saluto a Manuel Mastrapasqua, il 31enne ucciso con una coltellata dal 19enne Daniel Rezza durante una rapina, al termine del funerale nella chiesa evangelica di Rozzano. Il feretro del ragazzo è uscito tra due ali di folla che si è radunata in via Cavour. Commosso il ricordo degli amici di sempre come Michela, compagna di scuola delle elementari, che ha portato un pacco di foto che ritraggono Manuel bambino con i compagni di scuola: “Lui era così, con questo visino qui, un’anima buona, un po’ timidino e introverso, ma lo sguardo di Manuel è quello che non ti dimentichi mai”. Lapresse.it - A Rozzano il funerale di Manuel Mastrapasqua, il ricordo degli amici: “Uno sguardo che non dimentichi” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Applausi e palloncini bianchi e azzurri hanno dato l’ultimo saluto a, il 31enne ucciso con una coltellata dal 19enne Daniel Rezza durante una rapina, al termine delnella chiesa evangelica di. Il feretro del ragazzo è uscito tra due ali di folla che si è radunata in via Cavour. Commosso ildi sempre come Michela, compagna di scuola delle elementari, che ha portato un pacco di foto che ritraggonobambino con i compagni di scuola: “Lui era così, con questo visino qui, un’anima buona, un po’ timidino e introverso, ma lodiè quello che non timai”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Rozzano - gli amici di Manuel al funerale : "Un ragazzo speciale - buono e onesto" - Gli ex compagni e insegnanti di scuola lo hanno ricordato con una lettera, per poi far volare palloncini bianchi e azzurri in suo onore: "Come possiamo rassegnarci all'idea che tu non ci sia più?". Alla chiesa evangelica Veritas di Rozzano si sono celebrate le esequie di Manuel Mastrapasqua, il 31enne ucciso da Daniele Rezza la notte tra il 10 e l'11 ottobre. (Tg24.sky.it)