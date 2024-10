Violenza sessuale di gruppo a Lecce, 12enne attirata in un luogo buio da un conoscente: indagati tre minori (Di domenica 20 ottobre 2024) Una giovanissima vittima ha denunciato un conoscente di 16 anni e i suoi amici di Violenza sessuale. La 12enne sarà ascoltata dai carabinieri Notizie.virgilio.it - Violenza sessuale di gruppo a Lecce, 12enne attirata in un luogo buio da un conoscente: indagati tre minori Leggi tutta la notizia su Notizie.virgilio.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Una giovanissima vittima ha denunciato undi 16 anni e i suoi amici di. Lasarà ascoltata dai carabinieri

Salento - violenza sessuale di gruppo su 12enne : indagati 3 minori - Secondo quanto ricostruito dal Corriere del Mezzogiorno, la 12enne sarebbe stata attirata con l'inganno in un luogo buio e appartato in provincia di Lecce e poi violentata. . A darle appuntamento sarebbe stato un 16enne che la ragazzina conosceva. La procura per i minorenni di Lecce indaga su una presunta violenza sessuale di gruppo commessa da tre minorenni nei confronti di una 12enne. (Tg24.sky.it)

