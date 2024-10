"Violentata e rapinata da tre ragazzini": la denuncia di una 12enne (Di domenica 20 ottobre 2024) Una dodicenne confida, dapprima alla cuginetta e poi ai genitori, di essere stata Violentata e rapinata da un gruppo composto da tre minorenni. Il papà si rivolge subito alle forze dell'ordine e scattano le indagini. La violenza sarebbe avvenuta in una strada buia nel centro abitato di un paese Europa.today.it - "Violentata e rapinata da tre ragazzini": la denuncia di una 12enne Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Una dodicenne confida, dapprima alla cuginetta e poi ai genitori, di essere statada un gruppo composto da tre minorenni. Il papà si rivolge subito alle forze dell'ordine e scattano le indagini. La violenza sarebbe avvenuta in una strada buia nel centro abitato di un paese

