Trovata morta in casa dopo giorni con lividi sul corpo: è giallo sul decesso di una 32enne (Di domenica 20 ottobre 2024) Porto San Giorgio (Fermo), 20 ottobre 2024 - Quando ha sentito quell’insopportabile odore nauseabondo provenire da uno degli appartamenti della palazzina in cui stava facendo le pulizie, ha subito lanciato l’allarme. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari della Croce Azzura di Porto San Giorgio che, entrati in casa, si sono trovati di fronte ad un macabro scenario: una giovane morta da diversi giorni e con dei lividi sul collo, sul petto e sulle braccia. La tragedia si è consumata a Porto San Giorgio in un’abitazione situata in piazza XXV Aprile, dove da appena un mese alloggiava Maria Primerano, una 32enne di Genova che aveva affittato l’appartamento per un breve soggiorno di lavoro. Ilrestodelcarlino.it - Trovata morta in casa dopo giorni con lividi sul corpo: è giallo sul decesso di una 32enne Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Porto San Giorgio (Fermo), 20 ottobre 2024 - Quando ha sentito quell’insopportabile odore nauseabondo provenire da uno degli appartamenti della palazzina in cui stava facendo le pulizie, ha subito lanciato l’allarme. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari della Croce Azzura di Porto San Giorgio che, entrati in, si sono trovati di fronte ad un macabro scenario: una giovaneda diversie con deisul collo, sul petto e sulle braccia. La tragedia si è consumata a Porto San Giorgio in un’abitazione situata in piazza XXV Aprile, dove da appena un mese alloggiava Maria Primerano, unadi Genova che aveva affittato l’appartamento per un breve soggiorno di lavoro.

