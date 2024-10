Sventato attentato ambasciata Israele (Di domenica 20 ottobre 2024) 0.30 L'ambasciata israeliana a Berlino ha confermato la pianificazione di un attentato contro la sede diplomatica. E' ciò che scrive l'agenzia Dpa, citando una portavoce. L'ambasciatore Ron Prosor ha ringraziato gli addetti alla sicurezza in Germania che "garantiscono la sicurezza dell'ambasciata", continua l'agenzia. Era stata precedentementela Bild a riferire del fermo di un 28enne libico, sospettato diaver pianificato un attentato contro la sede diplomatica aBerlino. Il giovane sarebbe un seguace di Isis. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di domenica 20 ottobre 2024) 0.30 L'israeliana a Berlino ha confermato la pianificazione di uncontro la sede diplomatica. E' ciò che scrive l'agenzia Dpa, citando una portavoce. L'ambasciatore Ron Prosor ha ringraziato gli addetti alla sicurezza in Germania che "garantiscono la sicurezza dell'", continua l'agenzia. Era stata precedentementela Bild a riferire del fermo di un 28enne libico, sospettato diaver pianificato uncontro la sede diplomatica aBerlino. Il giovane sarebbe un seguace di Isis.

