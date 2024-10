Spaccatura Juve su Pogba: esplode il caso (Di domenica 20 ottobre 2024) Le recenti dichiarazioni di Giuntoli hanno fatto calare il sipario sul futuro di Pogba alla Juventus. Un annuncio che ha diviso Paul Pogba è ormai da anni un calciatore divisivo. Spettro lontano del centrocampista dominante del primo ciclo Juventino, il francese ha vissuto una serie di annate totalmente da dimenticare tra una marea di infortuni ed una pesante squalifica che sembrava condizionare inevitabilmente la fine della carriera. Pogba (LaPresse) – calciomercato.itCon la riduzione della squalifica da 4 anni a 18 mesi da parte del Tribunale Arbitrale dello Sport (Tas) di Losanna, Pogba potrà tornare regolarmente a giocare nel marzo del 2025, e c’è chi aveva persino sperato in una nuova chance Juventina. Ieri però Cristiano Giuntoli ha chiuso ogni ipotesi ai microfoni di ‘Dazn’: “La nostra posizione è molto chiara. Paul è un grande calciatore ma è fermo da tanto. Calciomercato.it - Spaccatura Juve su Pogba: esplode il caso Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Le recenti dichiarazioni di Giuntoli hanno fatto calare il sipario sul futuro diallantus. Un annuncio che ha diviso Paulè ormai da anni un calciatore divisivo. Spettro lontano del centrocampista dominante del primo ciclontino, il francese ha vissuto una serie di annate totalmente da dimenticare tra una marea di infortuni ed una pesante squalifica che sembrava condizionare inevitabilmente la fine della carriera.(LaPresse) – calciomercato.itCon la riduzione della squalifica da 4 anni a 18 mesi da parte del Tribunale Arbitrale dello Sport (Tas) di Losanna,potrà tornare regolarmente a giocare nel marzo del 2025, e c’è chi aveva persino sperato in una nuova chancentina. Ieri però Cristiano Giuntoli ha chiuso ogni ipotesi ai microfoni di ‘Dazn’: “La nostra posizione è molto chiara. Paul è un grande calciatore ma è fermo da tanto.

