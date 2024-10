Serie A: Empoli-Napoli 0-1, decide un rigore di Kvaratskhelia (Di domenica 20 ottobre 2024) Il Napoli ha battuto l’Empoli nel lunch match dell’ottava giornata del campionato di Serie A. Decisivo un rigore di Kvaratskhelia al 63? che ha sbloccato una partita complicata per la squadra di Antonio Conte che grazie a questo successo si riprende la vetta della classifica a quota 19. L’Empoli resta a 10. Lapresse.it - Serie A: Empoli-Napoli 0-1, decide un rigore di Kvaratskhelia Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Ilha battuto l’nel lunch match dell’ottava giornata del campionato diA. Decisivo undial 63? che ha sbloccato una partita complicata per la squadra di Antonio Conte che grazie a questo successo si riprende la vetta della classifica a quota 19. L’resta a 10.

Empoli-Napoli 0-1 : Kvaratskhelia sfata il tabù e tiene Conte al primo posto della Serie A - Più difficile del previsto. Molto di più. Ma anche per questo probabilmente ancora più bella. Il Napoli sale sull'ottovolante resta a capotavola dopo essersi aggiudicato il... (Ilmattino.it)

Pagelle Empoli-Napoli 0-1 : voti e tabellino Serie A 2024/2025 - Nella ripresa, all’ora di gioco, la partita si sblocca grazie ad un calcio di rigore procurato da Politano e segnato da Kvaratshkelia. . L’Empoli manca nell’ultimo passaggio e nell’ultima scelta e non riesce a concretizzare la grande mole di lavoro. The post Pagelle Empoli-Napoli 0-1: voti e tabellino Serie A 2024/2025 appeared first on SportFace. (Sportface.it)

Empoli-Napoli 0-1 : Kvaratskhelia sfata il tabù e tiene Conte al 1° posto della Serie A - Più difficile del previsto. Molto di più. Ma anche per questo probabilmente ancora più bella. Il Napoli sale sull'ottovolante resta a capotavola dopo essersi aggiudicato il... (Ilmattino.it)