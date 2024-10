.com - Serie A, Como-Parma 1-1: Nico Paz risponde a Bonny

(Di domenica 20 ottobre 2024) (Adnkronos) – Finisce 1-1 la sfida tra. Succede tutto nel primo tempo, quandoporta in vantaggio gli ospiti con una magia di tocco, a cui, sul finale di frazione,Paz. Un punto a testa quindi per, che raggiungono rispettivamente quota 9 e 7 punti. Ritmi subito alti al Sinigaglia, con ilche fa girare bene il pallone, ispirato dalla qualità diPaz, e ilche attende per ripartire. È proprio il talento argentino, fresco di esordio in nazionale con tanto di assist per Leo Messi, a servire Strefezza in area di rigore, ma il destro dell’ex Lecce si spegne alto. La risposta degli ospiti è immediata:sfonda sulla sinistra e serve Almqvist a rimorchio, che centra il palo.