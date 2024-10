Secoloditalia.it - Roma, welcome to favelas: straniero a torso nudo sfonda a calci la porta della Metro A (video)

(Di domenica 20 ottobre 2024) Prima le spallare, poi ilo chelapolitana. Voleva scendere, ma si era distratto, il giovane, pare rumeno, che sabato si è reso protagonista di una lotta libera contro un vagonepolitana di, linea A, stazione Vittorio Emanuele. Ilè stato diffuso dal noto socialTo, a cui è arrivato grazie alle riprese dei cittadini. Il 38enne rumeno ha ingaggiato un corpo a corpo con la, fino a romperla, fino all’arrivosicurezza che, prima d’intervenire, ha allertato le forze dell’ordine. L’uomo, in stato di evidente alterazione, è stato fermato e bloccato : per lui è poi scattata la denuncia a piede libero per danneggiamento. Il treno, danneggiato, è tornato in deposito.