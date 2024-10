"Quando ti svegli al mattino... ?". Assurda domanda su Alcaraz, Sinner gela l'intervistatore (Di domenica 20 ottobre 2024) Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sono i volti del tennis di oggi, protagonisti di un'accesissima rivalità. Ma i due si stimano, si vogliono forse anche un pizzico di bene. E l'ennesima dimostrazione è arrivata dopo la finalissima d'Arabia, il Six Kings Slam, dove l'altoatesino ha battuto in rimonta in tre set lo spagnolo, aggiudicandosi quasi 6 milioni di euro, premio ricchissimo pur in un torneo che non dava punti Atp. Ma, soprattutto, Jannik ha battuto Carlos per la prima volta in questo 2024. Ma si diceva: il rapporto tra i due. Nelle interviste post-partita, Sinner ha spiegato quanto Alcaraz sia per lui una continua fonte di motivazione e ispirazione per migliorarsi. "Come ha detto Carlos, cerchiamo di spingerci al limite. Mi sveglio la mattina cercando di capire come batterlo", ha spiegato il ragazzo di San Candido. Liberoquotidiano.it - "Quando ti svegli al mattino... ?". Assurda domanda su Alcaraz, Sinner gela l'intervistatore Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Jannike Carlossono i volti del tennis di oggi, protagonisti di un'accesissima rivalità. Ma i due si stimano, si vogliono forse anche un pizzico di bene. E l'ennesima dimostrazione è arrivata dopo la finalissima d'Arabia, il Six Kings Slam, dove l'altoatesino ha battuto in rimonta in tre set lo spagnolo, aggiudicandosi quasi 6 milioni di euro, premio ricchissimo pur in un torneo che non dava punti Atp. Ma, soprattutto, Jannik ha battuto Carlos per la prima volta in questo 2024. Ma si diceva: il rapporto tra i due. Nelle interviste post-partita,ha spiegato quantosia per lui una continua fonte di motivazione e ispirazione per migliorarsi. "Come ha detto Carlos, cerchiamo di spingerci al limite. Mio la mattina cercando di capire come batterlo", ha spiegato il ragazzo di San Candido.

