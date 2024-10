Pronostico e quote Tommy Paul – Grigor Dimitrov, finale ATP Stoccolma 20-10-2024 (Di domenica 20 ottobre 2024) Sia per Tommy Paul che per Grigor Dimitrov questa di Stoccolma è la quarta finale del 2024, con il classe 1997 che ne ha vinte due, per la precisione a Dallas e al Queee’s Club, e persa una a Delray Beach, mentre il trentatreenne bulgaro ha vinto a inizio anno a Brisbane prima di essere InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici Infobetting.com - Pronostico e quote Tommy Paul – Grigor Dimitrov, finale ATP Stoccolma 20-10-2024 Leggi tutta la notizia su Infobetting.com (Di domenica 20 ottobre 2024) Sia perche perquesta diè la quartadel, con il classe 1997 che ne ha vinte due, per la precisione a Dallas e al Queee’s Club, e persa una a Delray Beach, mentre il trentatreenne bulgaro ha vinto a inizio anno a Brisbane prima di essere InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici

ATP Stoccolma 2024 - la finale sarà tra Tommy Paul e Grigor Dimitrov - Nella seconda il bulgaro è andato subito avanti, ma con l’olandese che poi ha pareggiato, prima del break nel dodicesimo gioco. Per Dimitrov è la ventunesima finale della carriera, la terza del 2024 dopo quella vinta a inizio anno a Brisbane e poi quella persa nel Masters 1000 di Miami contro Sinner. (Oasport.it)

ATP Stoccolma - Tommy Paul e Grigor Dimitrov non tradiscono. Cadono Rublev e Ruud - Il 39enne svizzero ha stupito con una prestazione di grande qualità contro il russo Andrey Rublev (n. Sul veloce indoor scandinavo riscontri di un certo rilievo ci sono stati. Il californiano (n. Sul cammino di Paul ci sarà l’eterno Stan Wawrinka. Tornando a Dimitrov (n. Dopo di che il match è stato in discesa e l’americano ha archiviato la pratica sul 6-2. (Oasport.it)

Masters 1000 Shanghai 2024 - Fognini cede nettamente a Tommy Paul in un’ora di gioco - Come già era accaduto pochi mesi fa nel precedente disputato sulla terra rossa del Roland Garros, il tennista ligure non ha trovato contromisure contro il forte avversario, n°13 del ranking mondiale e undicesima testa di serie del tabellone cinese. The post Masters 1000 Shanghai 2024, Fognini cede nettamente a Tommy Paul in un’ora di gioco appeared first on SportFace. (Sportface.it)