Nubifragio a Palma, il poliambulatorio "trasloca" per alcuni giorni a Licata (Di domenica 20 ottobre 2024) Il Nubifragio a Palma di Montechiaro costringe alla chiusura del poliambulatorio che, per alcuni giorni, a partire da domani, sarà "dirottato" all'interno dell'ospedale San Giacomo d'Altopasso di Licata.A darne notizia è il sindaco Stefano Castellino. Nella notte fra venerdì e sabato, secondo Agrigentonotizie.it - Nubifragio a Palma, il poliambulatorio "trasloca" per alcuni giorni a Licata Leggi tutta la notizia su Agrigentonotizie.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Ildi Montechiaro costringe alla chiusura delche, per, a partire da domani, sarà "dirottato" all'interno dell'ospedale San Giacomo d'Altopasso di.A darne notizia è il sindaco Stefano Castellino. Nella notte fra venerdì e sabato, secondo

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cronaca meteo diretta. Maltempo Sicilia, Agrigento. Esonda il fiume Salso, evacuazioni in corso - Video - L'ondata di maltempo che in mattinata ha investito la Sicilia con temporali di forte intensità e nubifragi ha provocato l'esondazione del fiume Salsa a Licata Ci sono persone rimaste intrappolate, qua ... (informazione.it)

Maltempo in Liguria, allerta fiumi: esondato il Bormida, strade chiuse, treni sospesi e voli deviati - Allerta massima per i livelli di torrenti e fiumi in Liguria e in Piemonte dove le forti piogge hanno già fatto esondare il Bormida nel Savonese ... (fanpage.it)

Al Pacino: la vita al massimo di un figlio del Bronx - «Metà dei miei film funzionava, l’altra metà non era granché e alcuni sono proprio da buttare nel cesso. Ma sono umano, dopotutto». A 84 anni, dopo una ... (ilmessaggero.it)