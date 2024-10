Napoli, Conte sogna la mini-fuga scudetto (Di domenica 20 ottobre 2024) Il Napoli batte un colpo, l`ennesimo di questo campionato. Precisamente sono sei vittorie nelle ultime sette partite, che portano gli azzurri Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di domenica 20 ottobre 2024) Ilbatte un colpo, l`ennesimo di questo campionato. Precisamente sono sei vittorie nelle ultime sette partite, che portano gli azzurri

Empoli-Napoli 0-1 - rigore di Kvaratskhelia e Conte tenta la fuga - (Adnkronos) – Il Napoli vince 1-0 sul campo dell’Empoli nel match valido per l’ottava giornata della Serie A e continua… L'articolo Empoli-Napoli 0-1, rigore di Kvaratskhelia e Conte tenta la fuga proviene da Quotidiano Rosso di Sera. . (Rossodisera.eu)

Ultime Napoli calcio - Spalletti e Conte a confronto : il dato all’ottava giornata sorprende - Intanto, abbondano sempre più i paragoni con l’anno dello Scudetto targato Spalletti. Confronto in classifica tra Spalletti e Conte: un punto di distacco all’ottava giornata Quanto il Napoli di Antonio Conte si avvicina a quello di Luciano Spalletti, che nella stagione 2022 – 2023 riuscì nell’impresa di portare a casa il terzo Tricolore della propria storia? A guardare le due classifiche delle ... (Spazionapoli.it)

Il Napoli di Conte : Un Inizio Promettente - Prestazioni Individuali del Napoli di Conte Le prestazioni individuali sono state fondamentali per il successo del Napoli fino a questo punto. La concorrenza da parte di squadre come la Juventus, il Milan e l’Inter sarà intensa, e ogni partita sarà fondamentale per consolidare il proprio vantaggio. (Terzotemponapoli.com)