Medioriente: esercito Libano, 3 nostri soldati uccisi in raid Israele (Di domenica 20 ottobre 2024) Milano, 20 ott. (LaPresse/AP) – L’esercito libanese ha affermato che tre dei suoi soldati sono stati uccisi in un attacco israeliano al loro veicolo nel sud del Libano. I 3 sono stati presi di mira su una strada che collega il villaggio di confine di Ain Ebel alla vicina città di Hanin. Dalla metà di settembre, quando Israele ha intensificato la sua offensiva contro il Libano, sono 8 i soldati dell’esercito regolare di Beirut uccisi. Lapresse.it - Medioriente: esercito Libano, 3 nostri soldati uccisi in raid Israele Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Milano, 20 ott. (LaPresse/AP) – L’libanese ha affermato che tre dei suoisono statiin un attacco israeliano al loro veicolo nel sud del. I 3 sono stati presi di mira su una strada che collega il villaggio di confine di Ain Ebel alla vicina città di Hanin. Dalla metà di settembre, quandoha intensificato la sua offensiva contro il, sono 8 idell’regolare di Beirut

