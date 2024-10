Gaeta.it - Maltempo in Marche: Pesaro e Provincia in Emergenza Dopo Forti Piogge e Frane

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Le condizioni meteorologiche avverse hanno colpito la regione, con un focus particolare sulladi, doveincessanti hanno causato ingenti danni. Fiumi di acqua e fango hanno allagato le strade, compromettendo la sicurezza e la viabilità . Ilha avuto un impatto significativo anche sulla vita quotidiana dei residenti, con interventi dei vigili del fuoco e delle autorità locali per far fronte a situazioni di. Criticità e Danni ae Senigallia Leabbondanti hanno determinato una vera e propria corsa contro il tempo per le autorità , con specifiche problematiche riscontrate nella zona die Senigallia. A, l’area di Cesanella ha subito danni considerevoli, come evidenziato da un pino di circa dieci metri d’altezza che è caduto danneggiando due automobili parcheggiate.