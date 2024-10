L’accusa di Unifil: gli israeliani hanno demolito una torre di osservazione Onu (Di domenica 20 ottobre 2024) L’Unifil ha denunciato in un comunicato ufficiale che un bulldozer dell’esercito israeliano (Idf) ha “deliberatamente” demolito una torre di osservazione e la recinzione perimetrale di una postazione ONU a Marwahin. L’azione, secondo quanto riferito, rappresenta una grave violazione del diritto internazionale e della risoluzione 1701 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Denuncia di Unifil Nel comunicato, l’Unifil ricorda a tutte le parti coinvolte, incluso l’Idf, l’obbligo di garantire la sicurezza del personale delle Nazioni Unite e di rispettare l’inviolabilità delle loro sedi. “Ancora una volta, notiamo che violare una posizione delle Nazioni Unite e danneggiare i beni dell’ONU è una flagrante violazione del diritto internazionale”, si legge nella nota. Thesocialpost.it - L’accusa di Unifil: gli israeliani hanno demolito una torre di osservazione Onu Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di domenica 20 ottobre 2024) L’ha denunciato in un comunicato ufficiale che un bulldozer dell’esercito israeliano (Idf) ha “deliberatamente”unadie la recinzione perimetrale di una postazione ONU a Marwahin. L’azione, secondo quanto riferito, rappresenta una grave violazione del diritto internazionale e della risoluzione 1701 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Denuncia diNel comunicato, l’ricorda a tutte le parti coinvolte, incluso l’Idf, l’obbligo di garantire la sicurezza del personale delle Nazioni Unite e di rispettare l’inviolabilità delle loro sedi. “Ancora una volta, notiamo che violare una posizione delle Nazioni Unite e danneggiare i beni dell’ONU è una flagrante violazione del diritto internazionale”, si legge nella nota.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Unifil - Idf ha demolito una torre di osservazione - Continueremo a svolgere i nostri compiti di monitoraggio e di segnalazione". Nonostante le pressioni esercitate sulla missione e sui nostri Paesi contributori di truppe, le forze di pace rimangono in tutte le posizioni. Ancora una volta, notiamo che violare una posizione delle Nazioni Unite e danneggiare i beni dell'Onu è una flagrante violazione del diritto internazionale e della risoluzione ... (Quotidiano.net)

Libano - Unifil : «Israele ha demolito una nostra torre di osservazione». L’Idf annuncia pesanti bombardamenti su Beirut - Nonostante la leadership israeliana abbia chiesto il ritiro dalle postazioni nel sud del Libano, «abbiamo deciso di restare, siamo con un mandato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. «Aerei nemici hanno effettuato un attacco aereo sui sobborghi meridionali» della capitale, ha affermato l’agenzia di stampa ufficiale del Libano. (Open.online)

“L’esercito israeliano ha deliberatamente demolito una torre d’osservazione di Unifil in Libano. Violazione del diritto internazionale” - La forza Onu poi aggiunge: “L’Idf ha ripetutamente chiesto all’Unifil di abbandonare le sue posizioni lungo la Linea Blu e ha deliberatamente danneggiato le posizioni delle Nazioni Unite. Inoltre, mette in pericolo la sicurezza e l’incolumità delle nostre forze di pace, in violazione del diritto umanitario internazionale”. (Ilfattoquotidiano.it)