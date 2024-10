I radar non funzionano, aerei a terra a Linate e Malpensa: cosa sta succedendo (Di domenica 20 ottobre 2024) aerei a terra e voli dirottati da Malpensa, Linate e Orio al Serio. È quello che sta succedendo nella serata di domenica 20 ottobre, tutto a causa di un problemi ai radar di Enav che coprono il l’area Nord-Ovest dell’Italia.I disagi sono iniziati intorno alle 18 e sono proseguiti per tutta la Milanotoday.it - I radar non funzionano, aerei a terra a Linate e Malpensa: cosa sta succedendo Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024)e voli dirottati dae Orio al Serio. È quello che stanella serata di domenica 20 ottobre, tutto a causa di un problemi aidi Enav che coprono il l’area Nord-Ovest dell’Italia.I disagi sono iniziati intorno alle 18 e sono proseguiti per tutta la

