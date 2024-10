Google Drive bloccato, che cosa è successo (Di domenica 20 ottobre 2024) Impossibile accedere a Google Drive. Lo stop è scattato per alcune ore nella serata di sabato 19 ottobre e ci sono incappati migliaia di utenti, che non sono riusciti neppure a scaricare i file presenti sulla piattaforma di archiviazione e condivisione online. Il down ha mandato su tutte le furie Messinatoday.it - Google Drive bloccato, che cosa è successo Leggi tutta la notizia su Messinatoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Impossibile accedere a. Lo stop è scattato per alcune ore nella serata di sabato 19 ottobre e ci sono incappati migliaia di utenti, che non sono riusciti neppure a scaricare i file presenti sulla piattaforma di archiviazione e condivisione online. Il down ha mandato su tutte le furie

La Serie A ha oscurato pure Google Drive : il clamoroso flop della piattaforma antipirateria. Cosa è successo - L'articolo La Serie A ha oscurato pure Google Drive: il clamoroso flop della piattaforma antipirateria. Questo per rendere efficace il meccanismo: intervenire ore dopo sarebbe inutile, perché nel frattempo la partita sarebbe terminata. google. Esiste una whitelist di risorse che non possono essere oscurate ma, come evidenzia Wired, sembra che alcuni importanti sotto-domini di Google ... (Ilfattoquotidiano.it)

La Serie A ha oscurato Google Drive : il grande flop della piattaforma antipirateria. Cosa è successo - Esiste una whitelist di risorse che non possono essere oscurate ma, come evidenzia Wired, sembra che alcuni importanti sotto-domini di Google clamorosamente non vi siano inclusi. Wired ha verificato che l’indirizzo bloccato, drive. Il sistema, una volta ricevuta la segnalazione, impone agli Internet Service Provider (ISP) di bloccare i domini in meno di 30 minuti, senza lasciare spazio per una ... (Ilfattoquotidiano.it)

Accesso bloccato a Google Drive : per Piracy Shield è un sito che trasmette partite di Serie A - La sera del 19 ottobre il sistema Piracy Shield ha bloccato l'accesso a Google Drive, il servizio di Google dedicato all'archiviazione di file. Continua a leggere . Il blocco è stato disattivato dopo diverse ore ma questo può diventare un precedente molto problematico per il sistema che dovrebbe bloccare i contenuti senza copyright. (Fanpage.it)