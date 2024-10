Genoa-Bologna 2-2, la doppietta di Pinamonti salva Gilardino (Di domenica 20 ottobre 2024) Genova, 19 ottobre 2024 – Finisce in parità la sfida tra Genoa e Bologna, è 2-2 a Marassi. Dominio Bologna per un’ora abbondante di gioco: la squadra di Italiano la sblocca nel primo tempo con Orsolini e trova il 2-0 nella ripresa con Odgaard, ma nel finale si addormenta e, complice due errori individuali di Casale, permette a Pinamonti di segnare una doppietta che vale il pareggio finale. La sblocca Orsolini Gilardino recupera in extremis Frendrup e lo schiera dal 1’, senza Vitinha gioca Thorsby alle spalle dell’unica punta Pinamonti. Nel Bologna la sorpresa è Dominguez nel ruolo di esterno d’attacco sinistro, a destra gioca Orsolini mentre è Odgaard ad agire dietro a Castro. Primo squillo del match al 14’: corner battuto corto dal Bologna con Orsolini che si sistema la palla sul mancino e calcia, Leali alza in corner. Sport.quotidiano.net - Genoa-Bologna 2-2, la doppietta di Pinamonti salva Gilardino Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di domenica 20 ottobre 2024) Genova, 19 ottobre 2024 – Finisce in parità la sfida tra, è 2-2 a Marassi. Dominioper un’ora abbondante di gioco: la squadra di Italiano la sblocca nel primo tempo con Orsolini e trova il 2-0 nella ripresa con Odgaard, ma nel finale si addormenta e, complice due errori individuali di Casale, permette adi segnare unache vale il pareggio finale. La sblocca Orsolinirecupera in extremis Frendrup e lo schiera dal 1’, senza Vitinha gioca Thorsby alle spalle dell’unica punta. Nella sorpresa è Dominguez nel ruolo di esterno d’attacco sinistro, a destra gioca Orsolini mentre è Odgaard ad agire dietro a Castro. Primo squillo del match al 14’: corner battuto corto dalcon Orsolini che si sistema la palla sul mancino e calcia, Leali alza in corner.

