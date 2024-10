Fungaiolo aggredito e ferito da un orso in Trentino (Di domenica 20 ottobre 2024) TRENTO, 20 OTT – Aggressione di un orso ad un uomo ieri pomeriggio nei boschi di Bleggio superiore in Trentino. Un uomo che da solo stava andando a funghi, improvvisamente si è sentito aggredire alle spalle. Caduto a terra, l’orso si è rivolto verso di lui colpendolo ripetutamente con le zampe e ferendolo alla schiena Imolaoggi.it - Fungaiolo aggredito e ferito da un orso in Trentino Leggi tutta la notizia su Imolaoggi.it (Di domenica 20 ottobre 2024) TRENTO, 20 OTT – Aggressione di unad un uomo ieri pomeriggio nei boschi di Bleggio superiore in. Un uomo che da solo stava andando a funghi, improvvisamente si è sentito aggredire alle spalle. Caduto a terra, l’si è rivolto verso di lui colpendolo ripetutamente con le zampe e ferendolo alla schiena

