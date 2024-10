Fine settimana di controlli ad Ancona: quattro denunciati e oltre 80 persone monitorate dalla polizia (Di domenica 20 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un’importante operazione di controllo da parte della polizia di Stato si è svolta ad Ancona durante il Fine settimana, con un’attenzione particolare a sicurezza e ordine pubblico. I risultati di questa attività hanno portato a quattro denunce e al monitoraggio di un totale di 87 persone, di cui 23 con precedenti penali. Sono stati anche controllati 22 veicoli, con l’obiettivo di garantire una maggiore sicurezza nella città e contrastare fenomeni di illegalità. La Questura di Ancona ha reso noto il bilancio di queste operazioni, sottolineando la volontà di mantenere un elevato livello di vigilanza. Dettagli sui denunciati: il caso del giovane bengalese Tra i denunciati, spicca il caso di un giovane di origine bengalese, di solo 21 anni. Gaeta.it - Fine settimana di controlli ad Ancona: quattro denunciati e oltre 80 persone monitorate dalla polizia Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un’importante operazione di controllo da parte delladi Stato si è svolta addurante il, con un’attenzione particolare a sicurezza e ordine pubblico. I risultati di questa attività hanno portato adenunce e al monitoraggio di un totale di 87, di cui 23 con precedenti penali. Sono stati anche controllati 22 veicoli, con l’obiettivo di garantire una maggiore sicurezza nella città e contrastare fenomeni di illegalità. La Questura diha reso noto il bilancio di queste operazioni, sottolineando la volontà di mantenere un elevato livello di vigilanza. Dettagli sui: il caso del giovane bengalese Tra i, spicca il caso di un giovane di origine bengalese, di solo 21 anni.

