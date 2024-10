Disagi negli aeroporti del Nord Italia per problemi ai radar. Situazione verso la normalità (Di domenica 20 ottobre 2024) Disagi, ritardi e voili dirottati in gran parte del Nord Italia per problemi ai radar. A Linate la Sea ha avvertito i viaggiatori, così come sta accadaendo in altri scali, della mancata operatività. Alla base dei Disagi vi sarebbero problemi ai sistemi dell’Enav. Dovrebbe tornare presto verso la normalità la Situazione negli aeroporti del Nord Italia. I problemi di operatività radar sarebbeo Feedpress.me - Disagi negli aeroporti del Nord Italia per problemi ai radar. Situazione verso la normalità Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di domenica 20 ottobre 2024), ritardi e voili dirottati in gran parte delperai. A Linate la Sea ha avvertito i viaggiatori, così come sta accadaendo in altri scali, della mancata operatività. Alla base deivi sarebberoai sistemi dell’Enav. Dovrebbe tornare prestolaladel. Idi operativitàsarebbeo

