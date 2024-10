Ddl Nordio, Cafiero De Raho (M5s): “Un grave passo indietro nella lotta alla criminalità organizzata” (Di domenica 20 ottobre 2024) Costruire l’alternativa al governo Meloni partendo dal sud. È l’obiettivo della due giorni organizzata a Napoli dall’eurodeputato ‘dem’ Sandro Ruotolo. “Noi siamo maggioranza nel Mezzogiorno – dice Ruotolo – le europee hanno detto che le forze di opposizione sono maggioranza. Quindi dobbiamo consolidare il voto e dobbiamo lavorare per le politiche e anche per le amministrative. Da qui a un anno abbiamo la Campania, abbiamo la Puglia, avremo la Calabria, quindi dobbiamo costruire il fronte progressista”. Autonomia differenziata e lotta alle mafie sono alcuni dei temi trattati a Palazzo Caracciolo. “Stiamo assistendo ad un attacco alla democrazia – dice dal palco l’ex Procuratore nazionale Antimafia Federico Cafiero De Raho – e ce lo ricordano tutti i giorni o con comunicati stampa in cui si attaccano le decisioni dei giudici o con le leggi. Ilfattoquotidiano.it - Ddl Nordio, Cafiero De Raho (M5s): “Un grave passo indietro nella lotta alla criminalità organizzata” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Costruire l’alternativa al governo Meloni partendo dal sud. È l’obiettivo della due giornia Napoli dall’eurodeputato ‘dem’ Sandro Ruotolo. “Noi siamo maggioranza nel Mezzogiorno – dice Ruotolo – le europee hanno detto che le forze di opposizione sono maggioranza. Quindi dobbiamo consolidare il voto e dobbiamo lavorare per le politiche e anche per le amministrative. Da qui a un anno abbiamo la Campania, abbiamo la Puglia, avremo la Calabria, quindi dobbiamo costruire il fronte progressista”. Autonomia differenziata ealle mafie sono alcuni dei temi trattati a Palazzo Caracciolo. “Stiamo assistendo ad un attaccodemocrazia – dice dal palco l’ex Procuratore nazionale Antimafia FedericoDe– e ce lo ricordano tutti i giorni o con comunicati stampa in cui si attaccano le decisioni dei giudici o con le leggi.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il Pd fa la mossa anti-De Luca: Fico in prima fila per la Regione - Il convitato di pietra non viene praticamente mai nominato. Perché l’iniziativa organizzata da Sandro Ruotolo, “Il Sud in Europa” a Napoli non è solo una manifestazione contro Vincenzo De Luca, ma ... (ilfattoquotidiano.it)

Terzo mandato, De Luca resiste e cita Moro: “Nessuno direbbe che non era indispensabile” - La pietra tombale sulla ricandidatura in Regione di De Luca. Che non resiste. Aveva promesso di non parlare più di «politica politicante», invece non si sottrae. E addirittura azzarda un paragone tra ... (napoli.repubblica.it)

SANTA MARIA CAPUA VETERE - Studentessa della Rita Levi Montalcini alla Finale Nazionale del Campionato di Disegno Tecnico - 17:35:54 Il 25 e 26 ottobre 2024, la città di Rieti ospiterà la prima finale nazionale del Campionato Nazionale di Disegno Tecnico, un evento storico per l’educazione tecnica in Italia. Gli studenti v ... (casertafocus.net)