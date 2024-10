Daredevil: Born Again, il trailer LEAKED dal New York Comic Con (Di domenica 20 ottobre 2024) Daredevil: Born Again, il trailer LEAKED dal New York Comic Con In occasione del New York Comic Con, è stato diffusa on line una versione bootleg del trailer di Daredevil: Born Again. Dal momento che probabilmente il video verrà presto oscurato, vi invitiamo a clikkare su questo link per vedere il leak, ma non dovrebbe passare troppo tempo prima che Marvel Studios decida di rendere disponibile il video in maniera ufficiale! Quello che sappiamo di Daredevil: Born Again Lo sceneggiatore di The Punisher, Dario Scardapane, è salito a bordo come nuovo showrunner della serie Daredevil: Born Again, le cui riprese sono concluse da poco. Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it (Di domenica 20 ottobre 2024), ildal NewCon In occasione del NewCon, è stato diffusa on line una versione bootleg deldi. Dal momento che probabilmente il video verrà presto oscurato, vi invitiamo a clikkare su questo link per vedere il leak, ma non dovrebbe passare troppo tempo prima che Marvel Studios decida di rendere disponibile il video in maniera ufficiale! Quello che sappiamo diLo sceneggiatore di The Punisher, Dario Scardapane, è salito a bordo come nuovo showrunner della serie, le cui riprese sono concluse da poco.

