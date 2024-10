Ilfattoquotidiano.it - Cori omofobi dei tifosi del Psg contro Rabiot e il Marsiglia: la Ligue One apre un’inchiesta

(Di domenica 20 ottobre 2024)da parte deidel Paris Saint-Germain nel corso dell’ultima gara in casa, vintail Strasburgo: nel mirino i rivali del, prossimi avversari in campionato, e in particolare Adrien. Il centrocampista ex Juventus ha giocato per il Psg dal 2012 al 2019, collezionando oltre 200 presenze. Dopo il suo passaggio a, è diventato bersaglio degli ultras parigini. Ma ora ihanno portato laOne ad aprire. “Questi ultimidiscriminatori pronunciati daidel Paris Saint-Germain sono inaccettabili quando, allo stesso tempo, l’intero calcio professionistico si è impegnato per vietare comportamenti enegli stadi”, ha affermato lade Football Professionnel (Lfp) in una nota.