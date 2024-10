Lortica.it - “Citte” amaranto affondate dal Brescia: sconfitta amara in casa

(Di domenica 20 ottobre 2024) Le ragazze di Ilaria Leoni, con il supporto dei loro tifosi, non riescono a ribaltare il match contro unimplacabile. L’ex Teresa Fracas e compagne ci provano, ma ilcolpisce a freddo e sigla tre reti che spengono le speranze dell’Arezzo.troppo forte Già al primo minuto Berti mette la squadra lombarda in vantaggio. L’Arezzo risponde con qualche occasione, ma la traversa di Corazzi e gli assalti di Razzolini e Lorieri non bastano. Sobal chiude i giochi con una doppietta (36’, 75’), lasciando l’Arezzo senza punti e con tanti rimpianti. ACF AREZZO: Bartalini, Tuteri (Carcassi 71’), Licco, Corazzi (Martino 71’), Lunghi (Taddei 45’), Zito, Lorieri (Fortunati 80’), Toomey (Nasoni 63’), Fracas, Blasoni, Razzolini A disposizione: Pieri, Carcassi, Barsali, Santini Margherita, Taddei, Nasoni, Santini Martina, Martino, Fortunati All.