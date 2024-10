Ciclismo / Torna lo ‘Scarponi Day’: 26 e 27 ottobre solidarietà nel ricordo dell’’Aquila di Filottrano’ (Di domenica 20 ottobre 2024) Domenica 27 ottobre ritrovo alle sorgenti di Gorgovivo per scalare la Castelletta e mettere un unico piede a terra contro la violenza stradale, nel ricordo di Michele e di tutte le vittime sulla strada VALLESINA, 20 ottobre 2024 – Sabato 26 e domenica 27 ottobre 3° edizione dello ‘Scarponi Day’. Un momento di ritrovo per condividere idee e dar vita a nuovi progetti a dieci anni dalla prima edizione (2014) quando era presente anche Michele che pedalò davanti al gruppo dei tanti amici presenti. Il secondo ‘Scarponi Day’ lo scorso 8 ottobre 2023 a Filottrano. Ci saranno tanti campioni della due ruote. PROGRAMMA Sabato 26 assemblea dei soci della Fondazione all’Ostello “Settecolli” a Filottrano ed a seguire cena con la raccolta fondi a sostegno dell’attività della Fondazione Domenica 27 alle 9. .com - Ciclismo / Torna lo ‘Scarponi Day’: 26 e 27 ottobre solidarietà nel ricordo dell’’Aquila di Filottrano’ Leggi tutta la notizia su .com (Di domenica 20 ottobre 2024) Domenica 27ritrovo alle sorgenti di Gorgovivo per scalare la Castelletta e mettere un unico piede a terra contro la violenza stradale, neldi Michele e di tutte le vittime sulla strada VALLESINA, 202024 – Sabato 26 e domenica 273° edizione dello. Un momento di ritrovo per condividere idee e dar vita a nuovi progetti a dieci anni dalla prima edizione (2014) quando era presente anche Michele che pedalò davanti al gruppo dei tanti amici presenti. Il secondolo scorso 82023 a Filottrano. Ci saranno tanti campioni della due ruote. PROGRAMMA Sabato 26 assemblea dei soci della Fondazione all’Ostello “Settecolli” a Filottrano ed a seguire cena con la raccolta fondi a sostegno dell’attività della Fondazione Domenica 27 alle 9.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

7 ottobre : a Madrid ricordo delle vittime e proteste davanti ambasciata Usa - Durante la manifestazione è stato criticato il governo spagnolo per aver permesso ieri nella capitale una manifestazione del movimento Masar Badil, in cui, hanno affermato dal palco, “è stato festeggiato per le strade di Madrid il massacro del 7 ottobre con il sostegno entusiasta dei membri del governo”. (Lapresse.it)

Guerra in Medio Oriente - oggi l'anniversario del 7 ottobre. Il viaggio nel dolore e il ricordo delle famiglie : «È il giorno dell'atrocità» - L'allarme per le strade, le case che crollano, le continue fughe, ma soprattutto le lacrime di donne, bambini e anziani. Tutto ciò si ripete ciclicamente da un anno, da quel maledetto 7... (Leggo.it)

“Ricordo le voci dei bambini che gridavano” - il racconto di chi è sopravvissuto al naufragio del 3 ottobre - “Ogni anno continuiamo a venire qui a Lampedusa e quando moriremo verranno i nostri figli. È importante mantenere viva la memoria, perché quello che è successo non riaccada”, su Fanpage.it le storie dei superstiti undici anni dopo il 3 ottobre 2013.Continua a leggere . (Fanpage.it)